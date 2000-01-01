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Ученые составили антирейтинг самых вонючих запахов | Фото: Pixabay08.08 02:12   MIGnews.com

Ученые составили антирейтинг самых вонючих запахов

Представлен топ шести самых отвратительных запахов в мире. Рейтинг был опубликован группой ученых в издании The Journal of Neuroscience.

Лидирующую позицию занял запах сероводорода — так пахнут планета Уран и тухлые яйца.

На втором месте — фрукт дуриан, в нем содержатся 44 ароматических соединения, которые дают запахи от тухлого яйца до карамели.

Замыкает тройку лидеров цветок Раффлезия Арнольда, который одновременно пахнет трупом, рыбой, гнилью и грязными носками.

На четвертом месте оказался французский мягкий сыр "Вье Булонь".

Пятое место — у древних экскрементов, которые пахнут даже через 700 лет.

Замкнул "шестерку" — малый муравьед, запах которого эксперты оценили в пять-семь раз хуже, чем у скунса.


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