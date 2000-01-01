07.08 13:25 MIGnews.com

Elbit обеспечит ВМС Израиля блоками электронной войны

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Израильский концерн Elbit Systems объявил о том, что выиграл тендер на обеспечение шести ракетных катеров Saar 6 блоками электронной войны ( electronic warfare suits).Сумма контракта - 85 миллионов долларов, срок действия - 10 лет.В состав системы будут входить дигитальные ресиверы, технология обработки сигналов, и инструменты анализа, обеспечивающие эффективные оперативные возможность и функциональную гибкость в противостоянии существующим и будущим угрозам.Ранее выиграл контракт на обеспечение израильских ВМС wi-fi.