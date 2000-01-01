Elbit обеспечит ВМС Израиля блоками электронной войны
Израильский концерн Elbit Systems объявил о том, что выиграл тендер на обеспечение шести ракетных катеров Saar 6 блоками электронной войны ( electronic warfare suits).
Сумма контракта - 85 миллионов долларов, срок действия - 10 лет.
В состав системы будут входить дигитальные ресиверы, технология обработки сигналов, и инструменты анализа, обеспечивающие эффективные оперативные возможность и функциональную гибкость в противостоянии существующим и будущим угрозам.
Ранее выиграл контракт на обеспечение израильских ВМС wi-fi.