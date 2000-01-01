Таинственный космический объект вторгся в солнечную систему
После исследования природы таинственного объекта продолговатой формы под названием "Оумуамуа", замеченного в 2017 году, который на большой скорости путешествовал через нашу солнечную систему, астрономы остаются неуверенными в том, как его классифицировать, но уверены, что это не космический корабль пришельцев.
Исследователи Университета Мэриленда отмечают, что "Оумуамуа" является первым объектом, прибывшим из другой звездной системы.
Между тем, изучив свойства загадочного объекта, ученые могут с уверенностью сказать, что объект имеет естественное происхождение.
Более подробная информация исследования опубликована в журнале Nature Astronomy.
Напомним, что первый межзвездный объект 1I/’Oumuamua был открыт 18 октября 2017 года при помощи телескопов сети Pan-STARRS на Гавайях. Его название на родном гавайском языке означает посланник, прибывающий с большого расстояния.
Согласно анализу данных, астероид длиной 800 метров промчался около 26 километров в секунду относительно Солнца.
Ранее специалисты со всего мира заявляли, что речь может идти о технологическом достижении другой цивилизации, изучающей космическое пространство.
"Мы никогда не видели ничего подобного Оумуамуа в нашей Солнечной системе. Это все еще остается загадкой. Но мы предпочитаем придерживаться известных нам аналогов до тех пор, пока не найдем что-то уникальное. Гипотеза о космическом корабле пришельцев - забавная идея, но наш анализ показывает, что существует целый ряд природных явлений, которые могут это объяснить", - сказал астроном Мэтью Найт из Университета Мэриленда.
"Оумуамуа как бы вращается, как бутылка на боку. И хотя объект, кажется, не содержит льда и не испускает газы, как это делает комета, его траектория не может быть объяснена одной гравитацией, как это делает астероид. Что говорит о том, что это одновременно как комета и астероид", - добавил ученый.