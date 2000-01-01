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Таинственный космический объект вторгся в солнечную систему | Фото: AFP08.07 05:18   MIGnews.com

Таинственный космический объект вторгся в солнечную систему

После исследования природы таинственного объекта продолговатой формы под названием "Оумуамуа", замеченного в 2017 году, который на большой скорости путешествовал через нашу солнечную систему, астрономы остаются неуверенными в том, как его классифицировать, но уверены, что это не космический корабль пришельцев.

Об этом в воскресенье, 7 июля пишет журнал ScienceAlert.

Исследователи Университета Мэриленда отмечают, что "Оумуамуа" является первым объектом, прибывшим из другой звездной системы.

Между тем, изучив свойства загадочного объекта, ученые могут с уверенностью сказать, что объект имеет естественное происхождение.

Более подробная информация исследования опубликована в журнале Nature Astronomy.

Напомним, что первый межзвездный объект 1I/’Oumuamua был открыт 18 октября 2017 года при помощи телескопов сети Pan-STARRS на Гавайях. Его название на родном гавайском языке означает посланник, прибывающий с большого расстояния.

Согласно анализу данных, астероид длиной 800 метров промчался около 26 километров в секунду относительно Солнца.

Ранее специалисты со всего мира заявляли, что речь может идти о технологическом достижении другой цивилизации, изучающей космическое пространство.

"Мы никогда не видели ничего подобного Оумуамуа в нашей Солнечной системе. Это все еще остается загадкой. Но мы предпочитаем придерживаться известных нам аналогов до тех пор, пока не найдем что-то уникальное. Гипотеза о космическом корабле пришельцев - забавная идея, но наш анализ показывает, что существует целый ряд природных явлений, которые могут это объяснить", - сказал астроном Мэтью Найт из Университета Мэриленда.

"Оумуамуа как бы вращается, как бутылка на боку. И хотя объект, кажется, не содержит льда и не испускает газы, как это делает комета, его траектория не может быть объяснена одной гравитацией, как это делает астероид. Что говорит о том, что это одновременно как комета и астероид", - добавил ученый.


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