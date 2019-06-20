Samsung готовит грандиозную презентацию своих разработок

Согласно информации, содержащейся в адресованных журналистам приглашениях, мероприятие Galaxy Unpacked пройдет 7 августа в Барклайс-Центре в 4 часа по-местному времени.
"В ходе мероприятия компания представит мобильные устройства, которые станут новым этапом развития экосистемы Galaxy", говорится в сообщении пресс-службы Samsung.
По данным источников, вниманию гостей праздничной презентации будет представлен новый Galaxy Note 10, в котором будет опция для использования камеры в ночном режиме. Гаджет можно будет включать и выключать, с учетом обстоятельств. Кроме того, смартфон получит одну фронтальную и сразу четыре основные камеры, благодаря чему можно будет создавать высококачественные фотографии.
Также Galaxy S10 будет оснащен датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран.
В этой презентации компания покажет миру сразу четыре новые модели: Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G и Galaxy Note 10e.
Смартфоны будут работать на процессоре Snapdragon 855 или Exynos 9825. Они будут оснащены стилусом S-Pen и быстрой зарядкой с мощностью 25 Вт.