07.06 16:52 MIGnews.com

В Израиле разрабатывают тепловизоры для выявления COVID-19

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Израильская компания Foresight разрабатывает камеры с тепловизорами, способные обнаруживать симптомы коронавируса COVID-19.По данным израильских СМИ, система будет основана на перспективных инфракрасных камерах, обычно используемых на военных и гражданских самолетах.Благодаря искусственному интеллекту и усовершенствованным алгоритмам можно будет выявлять коронавирус с высокой скоростью и минимизировать ложноположительные результаты."Пандемия COVID-19 создала новые проблемы для общественной безопасности. Наш обширный опыт работы с тепловизорами и искусственным интеллектом может быть неоценимым при применении решения для обнаружения ранних симптомов коронавируса. Несколько потенциальных клиентов уже выразили заинтересованность в оценке нашей уникальной технологии", – сообщил генеральный директор Foresight Хаим Сибони.