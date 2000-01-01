07.06 16:06 MIGnews.com

Израиль: открылось массовое производство масок N95

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В Израиле открылся завод по массовому производству масок с повышенным уровнем защиты на случай повторной вспышки коронавируса. Об этом сообщил министр обороны Бенни Ганц.На фоне роста случаев числа заражения COVID-19, правительство обратилось к гражданам с просьбой продолжать соблюдать руководящие принципы Министерства здравоохранения."Мы готовимся ко второй волне вируса", - сказал Ганц, объявив о первой в стране производственной линии масок N95, которые обеспечивают более высокий уровень защиты, чем простые медицинские маски.Чиновник добавил, что местное производство "устраняет нашу зависимость от внешних факторов и способствует развитию экономики Израиля в трудный период".Новые маски изготавливаются на заводе в Сдероте с помощью аппаратуры, импортированной из Китая министерством обороны.