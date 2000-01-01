Ученые: пандемия COVID-19 – не последняя

Постоянное вторжение человека в дикую природу повышает риск возникновения различныз пандемий, аналогичных COVID-19.
К такому выводу пришла международная команда ученых в ходе исследований, передает ВВС.
Специалисты пытались понять, откуда появляются новые инфекционные заболевания, и спрогнозировать источники новых опасных для людей эпидемий.
Новый метод, основанный на распознавании паттернов распространения инфекции, был применен учеными Ливерпульского университета. Биологи изучили, где и при каких обстоятельствах появлялись опасные и ранее неизвестные заболевания.
Как стало известно, люди заражались от диких животных, а затем инфекция распространялась со скоростью лесного пожара.
"За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19. От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных", – сообщает профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис.