Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ученые: пандемия COVID-19 – не последняя | Фото:08.06 02:05   MIGnews.com

Ученые: пандемия COVID-19 – не последняя

Постоянное вторжение человека в дикую природу повышает риск возникновения различныз пандемий, аналогичных COVID-19.

К такому выводу пришла международная команда ученых в ходе исследований, передает ВВС.

Специалисты пытались понять, откуда появляются новые инфекционные заболевания, и спрогнозировать источники новых опасных для людей эпидемий.

Новый метод, основанный на распознавании паттернов распространения инфекции, был применен учеными Ливерпульского университета. Биологи изучили, где и при каких обстоятельствах появлялись опасные и ранее неизвестные заболевания.

Как стало известно, люди заражались от диких животных, а затем инфекция распространялась со скоростью лесного пожара.

"За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19. От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных", – сообщает профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:10
Китай пообещал поделиться вакциной
21:36
Число смертельных случаев от коронавируса достигло 298
21:09
Покойного лидера "Исламского джихада" похоронили в Дамаске
20:36
Число зараженных в Саудовской Аравии превысило 100 000
19:42
"ПА рухнет, если Израиль аннексирует хотя бы один метр"
19:28
В Армении – критическая ситуация с COVID-19
19:17
Шакед: даже Рабин не признал палестинское государство
18:55
Вторая волна коронавируса: наиболее пострадавшие города
18:06
Сильный пожар у поселения Ицхар
18:04
Житель Аляски отмыл миллиард долларов для Ирана
17:31
Палестинцы готовят новую антиизраильскую резолюцию в ООН
17:02
Полицейский ударил протестующего на митинге в Тель-Авиве
16:52
В Израиле разрабатывают тепловизоры для выявления COVID-19
16:37
Конец расследования: Майю Вишняк убил 21-летний Амит Альмог
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  