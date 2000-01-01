Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Джеф Безос поведал о будущей инфраструктуре космоса 08.06 06:30   MIGnews.com

Джефф Безос поведал о будущей инфраструктуре космоса

В Лас-Вегасе проходила конференция Amazon - Re:Mars.

На ней основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) рассказал о своем желании выстроить инфраструктуру в космосе, чтобы она помогла следующим поколениям.

В прошлом месяце Безос представил корабль Blue Moon, предназначенный для полетов на Луну. Во время конференции, он заявил о необходимости создания инфраструктуры в космосе в ближайшее время, пишет Ynetnews.

"Запустить Amazon в 1994 году с небольшим капиталом было легко, потому что транспортная система уже существовала на тот момент. Сегодня вы не можете основать космическую компанию у себя дома. Цена входа слишком высока, и причина этого в том, что нет инфраструктуры. Инфраструктура всегда обходилась дорого", - сказал Безос.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:20
Понтифик представил измененный текст молитвы "Отче наш"
04:39
На Эвересте собрали 11 тонн мусора  
02:35
Вуди Аллен снимет новую романтическую комедию
01:21
IKEA порадует клиентов роботизированной продукцией
00:20
Жители Ирландии встретили сыновей Трампа с пивом и танцами
21:46
Мэй освободила кресло главы партии
20:40
Взрыв бомбы на юге Швеции, 20 пострадавших
20:06
Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков
19:50
ООН: Идлибу грозит гуманитарная катастрофа
19:30
В Иерусалиме мужчину ранили ножом
19:05
В Израиль поставят 74 двухэтажных вагона
18:56
Иран обсудит пакт 2015 года: призыв Макрона не учтен
18:36
Пособников боевиков, напавших на Charlie Hebdo будут судить
18:10
Беглую ливанскую обезьяну поймали в Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus