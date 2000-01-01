Джефф Безос поведал о будущей инфраструктуре космоса
В Лас-Вегасе проходила конференция Amazon - Re:Mars.
На ней основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) рассказал о своем желании выстроить инфраструктуру в космосе, чтобы она помогла следующим поколениям.
В прошлом месяце Безос представил корабль Blue Moon, предназначенный для полетов на Луну. Во время конференции, он заявил о необходимости создания инфраструктуры в космосе в ближайшее время, пишет Ynetnews.
"Запустить Amazon в 1994 году с небольшим капиталом было легко, потому что транспортная система уже существовала на тот момент. Сегодня вы не можете основать космическую компанию у себя дома. Цена входа слишком высока, и причина этого в том, что нет инфраструктуры. Инфраструктура всегда обходилась дорого", - сказал Безос.