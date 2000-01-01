07.06 20:06 MIGnews.com

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

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Исследование, проведенное профессором факультета естественных наук Одедом Рехави из Тель-Авивского университета и Школой неврологии Сагола, было опубликовано в научном журнале Cell в четверг.Исследователи обнаружили механизм, проявляющийся у нематод (червей, живущих практически в любой среде обитания), который позволяет клеткам нервной системы (нейронам) связываться с зародышевыми клетками. Последние содержат генетическую и эпигенетическую информацию, которая передается будущим поколениям.“Механизм контролируется небольшими молекулами РНК, которые регулируют экспрессию генов, – сказал Рехави. – Мы обнаружили, что небольшие РНК передают информацию, полученную от нейронов, потомкам и влияют на различные физиологические процессы, включая поведение потомства в поисках пищи”.По словам профессора, полученные результаты противоречат одной из основных догм в современной биологии. Долгое время считалось, что деятельность мозга не оказывает влияния на судьбу будущих поколений.“Важно подчеркнуть, что мы еще не знаем, относится ли это к людям. Если это будет доказано, то изучение механизма может иметь практическое применение в медицине, – поясняет Рехави. – Многие заболевания могут иметь некоторые эпигенетически наследуемые компоненты. Более глубокое понимание нетрадиционных форм наследования будет крайне важным для лучшего понимания этих состояний и разработки более качественных методов диагностики и лечения”.