Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ученые Израиля: деятельность мозга влияет на судьбу потомков 07.06 20:06   MIGnews.com

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Исследование, проведенное профессором факультета естественных наук Одедом Рехави из Тель-Авивского университета и Школой неврологии Сагола, было опубликовано в научном журнале Cell в четверг.

Исследователи обнаружили механизм, проявляющийся у нематод (червей, живущих практически в любой среде обитания), который позволяет клеткам нервной системы (нейронам) связываться с зародышевыми клетками. Последние содержат генетическую и эпигенетическую информацию, которая передается будущим поколениям.

“Механизм контролируется небольшими молекулами РНК, которые регулируют экспрессию генов, – сказал Рехави. – Мы обнаружили, что небольшие РНК передают информацию, полученную от нейронов, потомкам и влияют на различные физиологические процессы, включая поведение потомства в поисках пищи”.

По словам профессора, полученные результаты противоречат одной из основных догм в современной биологии. Долгое время считалось, что деятельность мозга не оказывает влияния на судьбу будущих поколений.

“Важно подчеркнуть, что мы еще не знаем, относится ли это к людям. Если это будет доказано, то изучение механизма может иметь практическое применение в медицине, – поясняет Рехави. – Многие заболевания могут иметь некоторые эпигенетически наследуемые компоненты. Более глубокое понимание нетрадиционных форм наследования будет крайне важным для лучшего понимания этих состояний и разработки более качественных методов диагностики и лечения”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:50
ООН: Идлибу грозит гуманитарная катастрофа
19:30
В Иерусалиме мужчину ранили ножом
19:05
В Израиль поставят 74 двухэтажных вагона
18:56
Иран обсудит пакт 2015 года: призыв Макрона не учтен
18:36
Пособников боевиков, напавших на Charlie Hebdo будут судить
18:10
Беглую ливанскую обезьяну поймали в Израиле
17:55
Нил Патрик Харрис примет участие в Параде гордости
17:16
На Синае погибли 10 египетских силовиков
16:49
Предполагаемых убийц Калмановича арестовали в РФ
16:13
На севере Израиля упал самолет, есть жертвы
15:55
Кохави рассказал о борьбе с зажигательными шарами из Газы
15:36
“Зеленые” опередили партию Ангелы Меркель
15:07
В Австралии проводят обыски в крупнейших изданиях
14:54
Антисемитка прошла на выборах в британский парламент
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus