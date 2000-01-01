IKEA порадует клиентов роботизированной продукцией

Специалисты IKEA и американский мебельный стартап Ori Living совместно изобрели мебель-трансформер Rognan для маленьких квартир. Удобство заключается в том, что управлять новинкой можно с помощью сенсорной панели.
Благодаря удаленному контролю, Rognan можно с легкостью превратить в кушетку, кровать или рабочий стол, когда это будет необходимо потребителю.
В пресс-релизе IKEA уточняется, что мебель рассчитана на помещение размером 3 х 3,5 метра.
Источники отмечают, что мебель можно будет приобрести в Гонконге и Японии в 2020 году.
В компании заявили, что разработка предназначена для жителей городов, желающих максимально использовать имеющуюся жилплощадь.
"Вместо того, чтобы делать мебель меньше, мы трансформируем ее в необходимую вам в данный момент функцию, – сообщила разработчик продуктов IKEA Сина Строун. – Когда вы спите, вам не нужен диван. Когда вы пользуетесь шкафом для одежды, вам не нужна кровать".