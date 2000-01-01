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IKEA порадует клиентов роботизированной продукцией | Фото:08.06 01:21   MIGnews.com

IKEA порадует клиентов роботизированной продукцией

В ближайшем будущем шведская компания IKEA порадует своих клиентов уникальной продукцией – многофункциональными и удобными роботизированными предметами мебели.

Об этом в пятницу, 7 июня, пишет HuffPost.

Специалисты IKEA и американский мебельный стартап Ori Living совместно изобрели мебель-трансформер Rognan для маленьких квартир. Удобство заключается в том, что управлять новинкой можно с помощью сенсорной панели.

Благодаря удаленному контролю, Rognan можно с легкостью превратить в кушетку, кровать или рабочий стол, когда это будет необходимо потребителю.

В пресс-релизе IKEA уточняется, что мебель рассчитана на помещение размером 3 х 3,5 метра.

Источники отмечают, что мебель можно будет приобрести в Гонконге и Японии в 2020 году.

В компании заявили, что разработка предназначена для жителей городов, желающих максимально использовать имеющуюся жилплощадь.

"Вместо того, чтобы делать мебель меньше, мы трансформируем ее в необходимую вам в данный момент функцию, – сообщила разработчик продуктов IKEA Сина Строун. – Когда вы спите, вам не нужен диван. Когда вы пользуетесь шкафом для одежды, вам не нужна кровать".


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