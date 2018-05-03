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NASA запустило новую ракету для изучения Марса | Фото:07.05 22:28   MIGnews.com

NASA запустило новую ракету для изучения Марса

Ракета Atlas 5 компании United Launch Alliance запустила аппарат InSight, предназначенный для изучения внутреннего устройства и геологических процессов Марса, а также два спутника Mars Cube One.

Об этом сообщает TechCrunch.

По данным издания, миссия InSight от организации NASA будет в течение двух лет изучать структуру Марса. Устройство приземлится в одном из самых вулканических районах планеты — на нагорье Элизий, где займется регистрацией подземных толчков, замером температурой и бурением скважины в 6 метров для анализа структуры почвы.

Отметим, что это будет первый межпланетный запуск с восточного побережья США, а также 38-й запуск в ракеты Atlas V в конфигурации 401.

Уточняется, что прибытие к Марсу запланировано на 26 ноября.

Если миссия MarCО будет успешной, их используют для оперативной передачи данных с планеты.
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