NASA запустило новую ракету для изучения Марса

По данным издания, миссия InSight от организации NASA будет в течение двух лет изучать структуру Марса. Устройство приземлится в одном из самых вулканических районах планеты — на нагорье Элизий, где займется регистрацией подземных толчков, замером температурой и бурением скважины в 6 метров для анализа структуры почвы.
Отметим, что это будет первый межпланетный запуск с восточного побережья США, а также 38-й запуск в ракеты Atlas V в конфигурации 401.
Уточняется, что прибытие к Марсу запланировано на 26 ноября.
Если миссия MarCО будет успешной, их используют для оперативной передачи данных с планеты.