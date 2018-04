07.04 23:28 MIGnews.com

Илон Маск объяснил, почему боится искусственного интеллекта

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Илон Маск уже не раз удивлял публику, сравнивая искусственный интеллект с "вызовом диявола". Теперь миллиардер пошел дальше, заявив, что технология приведет к появлению бессмертного робота-диктатора, которого человечество будет не в силах одолеть.Об этом миллиардер заявил в документальном фильме Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру" (Do You Trust This Computer?), сообщает в субботу, 7 апреля Mashable , передает Лента.ру Отметим, что фильм посвящен искусственному интеллекту, его возможностям и угрозам.По данным издания, Маск больше говорит об угрозах, в особенности о возможности создания электронного лидера, который превзойдет нынешних мировых руководителей и приведет мир к режиму бесконечного угнетения."Мы можем случайно создать "бессмертного диктатора", от которого мы никогда не убежим", - подчеркнул Маск.Миллиардер отметил, что "история уже знала диктаторов, к примеру, Муссолини и Гитлера, но, в отличие от искусственного интеллекта, они были смертными"."Это очень важный вопрос. Это повлияет на нашу жизнь таким образом, который мы сейчас не можем себе представить", - сказал Маск.