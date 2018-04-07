Илон Маск объяснил, почему боится искусственного интеллекта
Илон Маск уже не раз удивлял публику, сравнивая искусственный интеллект с "вызовом диявола". Теперь миллиардер пошел дальше, заявив, что технология приведет к появлению бессмертного робота-диктатора, которого человечество будет не в силах одолеть.
Об этом миллиардер заявил в документальном фильме Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру" (Do You Trust This Computer?), сообщает в субботу, 7 апреля Mashable, передает Лента.ру.
Отметим, что фильм посвящен искусственному интеллекту, его возможностям и угрозам.
По данным издания, Маск больше говорит об угрозах, в особенности о возможности создания электронного лидера, который превзойдет нынешних мировых руководителей и приведет мир к режиму бесконечного угнетения.
"Мы можем случайно создать "бессмертного диктатора", от которого мы никогда не убежим", - подчеркнул Маск.
Миллиардер отметил, что "история уже знала диктаторов, к примеру, Муссолини и Гитлера, но, в отличие от искусственного интеллекта, они были смертными".
"Это очень важный вопрос. Это повлияет на нашу жизнь таким образом, который мы сейчас не можем себе представить", - сказал Маск.