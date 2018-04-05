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На Facebook, Google и Twitter подали в суд за поддержку ИГ | Фото:08.04 01:24   MIGnews.com

На Facebook, Google и Twitter подали в суд за поддержку ИГ

Выжившие в стрельбе в гей-клубе Pulse в американском штате Орландо подали иск в суд на Facebook, Twitter и Google. Они обвинили их в поддержке террористической организации "Исламское государство".

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает Orlando Sentinel, передает агентство RT.

По данным издания, в суд обратились 16 человек. В иске они заявили, что социальные сети позволяли игиловцам размещать пропаганду, что привело к нападению подозреваемого Омара Матина на гей-клуб.

"Если бы не посты ИГ в социальных сетях, Матин не осуществил бы атаку в Орландо", — отмечается в иске.

Издание отмечает, что на прошлой неделе суд отклонил иск членов семей погибших в ходе перестрелки в отношении Facebook, Twitter и Google , поданный в декабре 2016 года.

Согласно иску, соцсети обеспечивали ИГ аккаунтами, которые они использовали для распространения экстремистской пропаганды, а также для сбора средств и привлечения новых членов. Однако суд вынес решение, что компании не оказывали поддержку стрелку.

Напомним, 12 июня 2016 года в городе Орландо американского штата Флорида 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив из автоматической винтовки и пистолета 49 человек. 53 посетителя клуба получили ранения. Нападавший был ликвидирован полицией в ходе штурма.
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