На Facebook, Google и Twitter подали в суд за поддержку ИГ

По данным издания, в суд обратились 16 человек. В иске они заявили, что социальные сети позволяли игиловцам размещать пропаганду, что привело к нападению подозреваемого Омара Матина на гей-клуб.
"Если бы не посты ИГ в социальных сетях, Матин не осуществил бы атаку в Орландо", — отмечается в иске.
Издание отмечает, что на прошлой неделе суд отклонил иск членов семей погибших в ходе перестрелки в отношении Facebook, Twitter и Google , поданный в декабре 2016 года.
Согласно иску, соцсети обеспечивали ИГ аккаунтами, которые они использовали для распространения экстремистской пропаганды, а также для сбора средств и привлечения новых членов. Однако суд вынес решение, что компании не оказывали поддержку стрелку.
Напомним, 12 июня 2016 года в городе Орландо американского штата Флорида 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив из автоматической винтовки и пистолета 49 человек. 53 посетителя клуба получили ранения. Нападавший был ликвидирован полицией в ходе штурма.