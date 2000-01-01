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Рождение новой звезды впервые сняли на фото | Фото: eso.org08.04 06:17   MIGnews.com

Рождение новой звезды впервые сняли на фото

Ученым с помощью телескопа ALMA впервые удалось увидеть взрыв новорожденных звезд, который случился в созвездии Ориона.

Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, открытие было сделано при исследовании фейерверкообразных потоков вещества, остающегося после рождения группы массивных звезд.



Звезда родилась в молекулярным облаке Ориона 1 – плотной и активной области звездообразования, расположенной в 1350 световых лет от Земли.

"Новые данные помогут астрономам понять природу сил, вызвавших взрыв, и влияние, которое такие события могут оказывать на звездообразование в Галактике", - отмечают в обсерватории.
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