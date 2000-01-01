08.04 00:33 MIGnews.com

Северный Ледовитый океан со временем станет Атлантическим

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Группа международных исследователей (США, Канада, Германия, Польша, Норвегия) считает, что со временем Северный Ледовитый океан станет похожим на Атлантический.Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Science.Ученые заметили, что вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана все больше напоминает процессы, которые наблюдаются в свободных ото льда частях Атлантики. Этому способствуют рекордно высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летний период в Северном Ледовитом океане.Специалисты полагают, что в регионе развивается состояние ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда провоцирует большее перемешивание воды.Исследователи отследили изменения, которые происходят в двух океанах. Им помогли в этом спутниковые данные, которые были собраны в 2013-2015 года. Они позволяют оценить толщину льда и системы буев, разбросанных по Арктике.Отмечено, что изменения в Северном Ледовитом океане, повлияют на экосистему региона.