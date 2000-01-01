Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 08.04 00:33   MIGnews.com

Северный Ледовитый океан со временем станет Атлантическим

Группа международных исследователей (США, Канада, Германия, Польша, Норвегия) считает, что со временем Северный Ледовитый океан станет похожим на Атлантический.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые заметили, что вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана все больше напоминает процессы, которые наблюдаются в свободных ото льда частях Атлантики. Этому способствуют рекордно высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летний период в Северном Ледовитом океане.

Специалисты полагают, что в регионе развивается состояние ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда провоцирует большее перемешивание воды.

Исследователи отследили изменения, которые происходят в двух океанах. Им помогли в этом спутниковые данные, которые были собраны в 2013-2015 года. Они позволяют оценить толщину льда и системы буев, разбросанных по Арктике.

Отмечено, что изменения в Северном Ледовитом океане, повлияют на экосистему региона.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:24
Раскрыта польза употребления талой воды
23:40
Ученые выяснили, каким женщинам чаще грозит рак груди
22:24
Adidas начнет производить отпечатанную на 4D-принтере обувь
21:16
Америка благодарна Израилю за поддержку удара по Сирии
20:49
Стокгольмский террорист сбежал с места теракта
20:38
Россия в ООН: агрессия США укрепляет терроризм в мире
20:21
Скарлетт Йоханссон назвала Иванку Трамп трусихой
19:46
Хизбалла: Обстрел Сирии – поступок идиота
19:30
Спецоперация в Меа-Шеарим: арестованы 8 ортодоксов
18:50
Медведев: Трамп готов бороться с Асадом на грани войны с РФ
18:33
ООН осуждает казнь "пособников Израиля" ХАМАСом
17:54
Теракт в Стокгольме: эвакуируют центральный ж/д вокзал
17:41
Террорист из Стокгольма задержан
17:31
Теракт в Стокгольме: стрельба в метро, парламент оцеплен
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus