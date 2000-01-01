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Ученые предсказали наступление глобального катаклизма | Фото:08.03 01:33   MIGnews.com

Ученые предсказали наступление глобального катаклизма

Ученые Университета Отаго (Новая Зеландия) выяснили, что глобальное потепление может привести к катастрофическому падению уровня растворенного кислорода в морской воде. Это вызовет массовое вымирание морской фауны.

Результаты исследования опубликованы в среду, 7 марта в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С научной работой можно ознакомиться в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно исследованиям геологов, ученые изучили содержание изотопов урана в отложениях на территории Англии и Италии. Возраст этих отложений достигает 100 миллионов лет. Специалисты оценили содержание кислорода в древних океанах, а также причины его истощения.

Как выяснилось, во время второго океанского аноксического события, произошедшего 94 миллиона лет назад, в океаны попадало большое количество соединений углерода, чему способствовало высокое содержание углекислого газа атмосферы.

Ученые отмечают, что сейчас подобный процесс происходит значительно быстрее, а степень дезоксигенации, характерная для мелового периода, будет достигнута через сотни, а не миллионы, тысяч лет.

Уже сейчас в Мировом океане возникают мертвые зоны — области, где в воде содержится очень мало кислорода. Согласно результатам исследования экологов из Швеции и США, число мертвых зон в последние годы превысило четыре сотни.
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