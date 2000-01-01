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flickr 07.03 23:42   MIGnews.com

Samsung создал новую торговую марку Galaxy X

Компания Samsung зарегистрировала в Южной Корее торговую марку Galaxy X. Информация о регистрации размещена на сайте Информационной службы Кореи по правам интеллектуальной собственности.

В заявке не раскрывается информация о готовящемся продукте. По слухам, под названием Galaxy X компания планирует выпускать первый смартфон со складным или сгибающимся дисплеем.

В ноябре 2016-го в сеть попала новая патентная заявка Samsung, которая описывает дизайн Galaxy X. Согласно документам, шарнирный механизм будет проходить через центр корпуса, а конструкция механизма напоминает ноутбук Microsoft Surface Book. Также в патенте указывается, что у Galaxy X будет вспомогательный экран, который активируется, когда телефон находится в сложенном виде.

Предполагается, что телефон получит процессор Qualcomm Snapdragon 835 или же Exynos 8995 и шесть гигабайт оперативной памяти. Также он будет оснащен двумя камерами на 13 и 12 мегапикселей.

Ожидалось, что презентация Galaxy X состоится в конце 2016 года. Однако из-за проблем с моделью Galaxy Note 7 анонс гибкого смартфона перенесен на конец 2017 года. Чтобы оценить реакцию рынка, смартфон будет выпущен малым тиражом в 100 тысяч штук.
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