Ученые вырастили растения из 2000-летних семян

Исследователи вырастили шесть иудейских финиковых пальм (Phoenix dactylifera) из семян, возраст которых составляет около 2 тысяч лет.
Финиковая пальма является одним из старейших культивируемых фруктовых деревьев в мире и очень символична в некоторых частях Ближнего Востока, а также в мусульманских, христианских и иудейских верованиях. Об этом сообщает Newsweek.
Исследования показывают, что это растение впервые было выращено в Месопотамии и в Персидском заливе около 7 тысяч лет назад.
Несколько известных классических авторов, включая Геродота и Плиния Старшего, рассказывали о том, как фрукты "иудейской плаьмы" были широко известны благодаря своим размерам, сладкому вкусу, длительному сроку хранения и предполагаемым лекарственным свойствам.
Когда регион попал под власть римлян, иудейские пальмы стали высоко цениться по всей империи, а фрукты широко экспортировались.
В то время как выращивание финиковых пальм в этом регионе продолжалось в течение периодов византийского и арабского владычества (4-11 вв. н.э.) до 19 века, от исторических плантаций практически не осталось следов - отчасти из-за смеси изменение климата и разрушения инфраструктуры многочисленными завоевателями.
Тем не менее, в 2005 году команде ученых удалось прорастить 1900-летнее семя иудейской финиковой пальмы, найденное на историческом месте возле Мертвого моря в Израиле.