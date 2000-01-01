Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Apple по-крупному оштрафовали во Франции: что произошло | Фото:08.02 02:28   MIGnews.com

Apple по-крупному оштрафовали во Франции: что произошло

Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало Apple на 25 миллионов евро скрытие от клиентов информации, что обновление операционной системы замедляет работу iPhone.

"Расследование DGCCRF по запросу парижской прокуратуры, начатое 5 января 2018 года, действительно показало, что владельцы (смартфонов) iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства", – указали на сайте регулятора.

В ведомстве уточнили, что подобная ситуация наблюдалась с устройствами на старых аккумуляторах, так как изменения были нацелены именно на продление времени их работы.

"Не имея возможности вернуться к прошлой версии системы, пользователи были вынуждены покупать новые аккумуляторы или даже новые телефоны. В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования, согласно которым отсутствие информации признавалось как недобросовестная коммерческая практика, осуществляемая преднамеренно. В рамках (мирового) соглашения с прокурором компании Apple было предложено заплатить 25 млн евро и опубликовать в течение месяца пресс-релиз на своем сайте", – добавили в управлении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:40
Ученые совершили прорыв в исследовании рака
01:17
Кадетов немецкой полиции отстранили за нацистские лозунги
00:12
Из-за коронавируса могут отложить выпуск Sony PS5 и Xbox
23:19
В ЕС женщины получают пенсии меньше, чем мужчины
22:32
"Грязно и сально": Нетта Барзилай выпустила новый клип
22:00
ВОЗ бьет тревогу из-за новой проблемы с коронавирусом
21:15
Протесты на Западном берегу: убитым оказался подросток
20:30
Коронавирус: 2-летняя девочка на карантине в Израиле
20:12
Дипскандал: Данон обратился к генсеку ООН из-за Бельгии
19:59
Огненный террор: детский стих от ЦАХАЛ о шариках из Газы
19:35
Кушнер: на подготовку к аннексии уйдут "месяцы"
19:20
Из Газы прилетела боеголовка от РПГ
19:11
Новые данные о раненых бойцах МАГАВ
18:56
Столкновения на Западном берегу: сколько было палестинцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus