08.02 02:28 MIGnews.com

Apple по-крупному оштрафовали во Франции: что произошло

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Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало Apple на 25 миллионов евро скрытие от клиентов информации, что обновление операционной системы замедляет работу iPhone."Расследование DGCCRF по запросу парижской прокуратуры, начатое 5 января 2018 года, действительно показало, что владельцы (смартфонов) iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства", – указали на сайте регулятора.В ведомстве уточнили, что подобная ситуация наблюдалась с устройствами на старых аккумуляторах, так как изменения были нацелены именно на продление времени их работы."Не имея возможности вернуться к прошлой версии системы, пользователи были вынуждены покупать новые аккумуляторы или даже новые телефоны. В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования, согласно которым отсутствие информации признавалось как недобросовестная коммерческая практика, осуществляемая преднамеренно. В рамках (мирового) соглашения с прокурором компании Apple было предложено заплатить 25 млн евро и опубликовать в течение месяца пресс-релиз на своем сайте", – добавили в управлении.