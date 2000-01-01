07.02 14:00 MIGnews.com
Запущенные с Байконура 34 спутника вышли на орбиту
Все 34 британских спутника OneWeb достигли рабочей орбиты, информирует Роскосмос на своем сайте.
Как отмечается, аппараты были выведены на целевую орбиту за 3,5 часа в девять этапов: в ходе первого отделились два спутника, далее – по четыре приблизительно через каждые 20 минут, пишет BBC
.
Ранее Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 24 спутниками была запущена в пятницу с площадки номер 31 космодрома Байконур.
Это был первый пуск спутников OneWeb с этой площадки. Первоначально он должен был произойти в декабре 2019 года, но запуск был перенесен, так как компании было необходимо время на испытание аппаратов.
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