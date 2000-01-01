08.02 00:12 MIGnews.com

Из-за коронавируса могут отложить выпуск Sony PS5 и Xbox

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Помимо возможных проблем с производством ряда моделей смартфонов, коронавирус также может помешать компании Sony, у которой в Китае расположены четыре крупных завода, выпустить новую модель Sony PS и затруднит производство консолей PlayStation 4.Также вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом, может оказать влияние ещё и на производство новой Xbox. По мнению экспертов, сложившаяся ситуация может привести к уменьшению первых партий консолей нового поколения, а то и вовсе к переносу старта продаж.Предполагалось, что новые модели консолей должны были выйти в самом конце текущего года - к рождественскому сезону, однако вполне вероятно, что в продажу они поступят лишь в начале 2021 года.