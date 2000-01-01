07.02 09:04 MIGnews.com

Успешный запуск Falcon Heavy

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Компания Элон Маска SpaceX осуществила успешный запуск ракеты многоразового пользования Falcon Heavy.Маск, после запуска ракеты заявил: “Это все еще кажется мне нереальным”.С точки зрения Маска, речь идет о важной вехе - впервые частная компания выводит в космос ракету такого типа без помощи правительственного агентства.Ракета запустила в солнечную систему личный родстер Маска Tesla. В машине сидит манекен астронавта в скафандре SpaceX.С камер, установленных на машине, идет постоянная видеозапись на Землю. Машина пробудет на околосолнечной орбите миллионы лет.Маск намерен запустить в космос новое поколение больших ракет, B.F.R. , что позволит ему осуществить мечту - и начать доставку людей и грузов на Марс. Предполагается, что запуски B.F.R. начнутся в середине 20-х годов.На первой ступени Falcon Heavy установлены 27 двигателей, на второй - один. Через восемь минут после запуска два элемента первой ступени практически синхронно приземлились на мысе Канаверал. Центральная ступень, которая должен была приземлиться на платформу в Атлантике, промахнулась и ушла под воду.