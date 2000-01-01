07.02 14:21 MIGnews.com

Ученые обнаружили хвостатых пауков возрастом в 100 млн. лет

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские исследователи обнаружили древних хвостатых пауков, говорится в статье, опубликованной в Nature Ecology & Evolution.Необычное существо было найдено в янтаре из отложений мелового периода на севере Мьянмы. На сегодняшний день насчитывается 47 тысяч живущих видов пауков и 1,3 тысячи вымерших.Членистоногое Chimerarachne yingi было современником динозавров мелового периода, отмечают американские ученые.Новый вид назвали в честь Химеры - чудовища с головой льва, телом козы и хвостом в виде змеи из древнегреческих мифов.Предположительно Chimerarachne yingi жили около 100 млн. лет назад. С помощью своего длинного хвоста эти пауки ощупывали предметы.Ученые Университета Канзас отметили, что находка представляет собой переходную форму между водными паукообразными и современными сухопутными.