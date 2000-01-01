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Ученые обнаружили хвостатых пауков возрастом в 100 млн. лет 07.02 14:21   MIGnews.com

Ученые обнаружили хвостатых пауков возрастом в 100 млн. лет

Американские исследователи обнаружили древних хвостатых пауков, говорится в статье, опубликованной в Nature Ecology & Evolution.

Необычное существо было найдено в янтаре из отложений мелового периода на севере Мьянмы. На сегодняшний день насчитывается 47 тысяч живущих видов пауков и 1,3 тысячи вымерших.

Членистоногое Chimerarachne yingi было современником динозавров мелового периода, отмечают американские ученые.

Новый вид назвали в честь Химеры - чудовища с головой льва, телом козы и хвостом в виде змеи из древнегреческих мифов.

Предположительно Chimerarachne yingi жили около 100 млн. лет назад. С помощью своего длинного хвоста эти пауки ощупывали предметы.

Ученые Университета Канзас отметили, что находка представляет собой переходную форму между водными паукообразными и современными сухопутными.
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