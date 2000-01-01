07.02 11:59 MIGnews.com

Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6s

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Американская компания Apple отзывает из Объединенных Арабских Эмиратов 88 770 смартфонов iPhone 6s из-за дефектов с батареей.Об этом сообщает портал Gulf News, ссылаясь на письмо от представителей Apple, которое было опубликовано на сайте министерства экономики ОАЭ 6 февраля.В нем говорилось, что iPhone 6s, выпущенные с сентября по октябрь 2015 года, должны быть отозваны в рамках всемирной программы по замене аккумуляторов, которую Apple инициировала в ноябре прошлого года.Чтобы развеять опасения пользователей, отмечается, что проблемы с батареями связаны не с воспламенением, или какими-либо иными угрозами безопасности, владельцев смартфонов, а с самопроизвольным отключением устройств. Поэтому это вопрос защиты прав потребителей – некоторые из пользователей отмечают, что их "айфоны" выключались при показателе заряда в 50-60% либо после совершения звонка.Чтобы определить, подходит ли их устройство для обмена, пользователи необходимо ввести серийный номер устройства на сайте производителя, а обменять его можно в любом авторизированном сервисном центре компании в ОАЭ.