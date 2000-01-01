Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6s | Фото: Yanki01/Flickr07.02 11:59   MIGnews.com

Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6s

Американская компания Apple отзывает из Объединенных Арабских Эмиратов 88 770 смартфонов iPhone 6s из-за дефектов с батареей.

Об этом сообщает портал Gulf News, ссылаясь на письмо от представителей Apple, которое было опубликовано на сайте министерства экономики ОАЭ 6 февраля.

В нем говорилось, что iPhone 6s, выпущенные с сентября по октябрь 2015 года, должны быть отозваны в рамках всемирной программы по замене аккумуляторов, которую Apple инициировала в ноябре прошлого года.

Чтобы развеять опасения пользователей, отмечается, что проблемы с батареями связаны не с воспламенением, или какими-либо иными угрозами безопасности, владельцев смартфонов, а с самопроизвольным отключением устройств. Поэтому это вопрос защиты прав потребителей – некоторые из пользователей отмечают, что их "айфоны" выключались при показателе заряда в 50-60% либо после совершения звонка.

Чтобы определить, подходит ли их устройство для обмена, пользователи необходимо ввести серийный номер устройства на сайте производителя, а обменять его можно в любом авторизированном сервисном центре компании в ОАЭ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:46
Мелания Трамп подала на газету 150-миллионный иск за клевету
12:17
Палестинский министр: Мир должен покарать Израиль
12:05
Развозову удалось предотвратить удар по бюджету спорта
11:35
Новая победа "Еш Дин": в Тапуах-Маарав снесут 17 домов
10:59
Тель-Авивский университет - мировая фабрика "акул бизнеса"
10:33
Ведущий Fox News не стал извиняться за "убийцу Путина"
10:26
Мэру Ашкелона предъявлено обвинение в коррупции
09:59
"Исламский джихад" обвинил Израиль в "жестокой агрессии"
09:55
Израиль должен быть готов к войне с ХАМАСом уже этой весной
09:44
Госдеп никак не комментирует Закон о форпостах
09:10
Ангела Меркель не уверена, что победит
08:58
СМИ: В США создают центр для информационной войны с РФ
08:35
Арикат: Закон о форпостах – легализация кражи земель
08:12
Снова отменены рейсы El Al
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus