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Тель-Авивский университет - мировая фабрика `акул бизнеса` | Фото: Anatoli Axelrod/Flickr07.02 10:59   MIGnews.com

Тель-Авивский университет - мировая фабрика "акул бизнеса"

Университет Тель-Авива оказался одним из лидеров по созданию успешных бизнесменов. Об этом свидетельствует исследование британского разработчика программного обеспечения для управления предприятиями Sage.

Компания внесла Тель-Авивский университет в десятку ВУЗов, чьи выпускники основали самое количество успешных стартапов (капитализация которых составила больше 1 млрд. долларов.), так называемых "единорогов" (unicorns).

Рейтинг "фабрик бизнеса" по версии Sage возглавил Стэнфордский университет, выпускники которого основали 51 успешный стартап. В пятерку лидеров вошли также Гарвардский университет, Университет Калифорнии, и Технологические институты Индианы и Массачусетса.

Тель-Авивский университет занял девятую позицию – его выпускники основали лишь 7 стартапов стоимость в 1 миллиард. Он обогнал Корнелльский и Университета Южной Калифорнии.

Издание JTA приводит примеры успешных предприятий, основанный выпускниками Тель-Авивского университета – это фирмы-разработчики ПО ForeScout и ironSource.
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