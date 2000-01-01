Тель-Авивский университет - мировая фабрика "акул бизнеса"
Университет Тель-Авива оказался одним из лидеров по созданию успешных бизнесменов. Об этом свидетельствует исследование британского разработчика программного обеспечения для управления предприятиями Sage.
Компания внесла Тель-Авивский университет в десятку ВУЗов, чьи выпускники основали самое количество успешных стартапов (капитализация которых составила больше 1 млрд. долларов.), так называемых "единорогов" (unicorns).
Рейтинг "фабрик бизнеса" по версии Sage возглавил Стэнфордский университет, выпускники которого основали 51 успешный стартап. В пятерку лидеров вошли также Гарвардский университет, Университет Калифорнии, и Технологические институты Индианы и Массачусетса.
Тель-Авивский университет занял девятую позицию – его выпускники основали лишь 7 стартапов стоимость в 1 миллиард. Он обогнал Корнелльский и Университета Южной Калифорнии.
Издание JTA приводит примеры успешных предприятий, основанный выпускниками Тель-Авивского университета – это фирмы-разработчики ПО ForeScout и ironSource.