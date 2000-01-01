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Израильский стартап продан американцам за круглую сумму 07.01 22:27   MIGnews.com

Израильский стартап продан американцам за круглую сумму

Американский фонд прямых инвестиций Insight Partners поглощает израильскую стартап-компанию Armis.

Как сообщает The Times of Israel, сумма сделки составила $1,1 млрд.

В финансировании участвовал инвестиционный фонд CapitalG, предоставивший $100 млн. После поглощения Armis продолжит работать в качестве независимой компании под управлением прежней команды.

С момента основания Armis привлек $112 млн венчурного капитала. Среди инвесторов — Sequoia Capital, Red Dot Capital Partners, Insight Partners, Capital Nano, Intermountain Ventures, Bain Capital Ventures, Tenaya Capital, а также ряд бизнес-ангелов.

Armis разрабатывает корпоративную платформу безопасности IoT-инфраструктуры. Среди клиентов израильского стартапа — Allergan, Mondelēz, Oracle, Samsung.

Израильская компания основана в 2015 году CEO Евгением Дибровым и CTO Надиром Израэлем (Nadir Izrael). На сегодняшний день компания насчитывает 250 сотрудников, 130 из которых находятся в Израиле.


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