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Samsung разработал виртуальную клавиатуру для смартфонов 08.01 03:10   MIGnews.com

Samsung разработал виртуальную клавиатуру для смартфонов

Южнокорейский концерн Samsung планирует представить на международной выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020, которая состоится в Лас-Вегасе, новое приложение, которое позволяет использовать в качестве клавиатуры любую ровную поверхность.

"На выставке CES-2020, которая пройдёт с 7 по 10 января 2020 года, состоится представление технологии Samsung SelfieType. Приложение использует фронтальную камеру смартфона, расположенного вертикально. Камера отслеживает прикосновения пальцев к поверхности, преобразуя их в символы", - говорится в сообщении пресс-службы компании.


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