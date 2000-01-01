07.01 21:46 MIGnews.com

Через 5 лет земляне увидят рождение новой звезды

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Жители Земли в 2022 году смогут невооруженным глазом увидеть рождение на небе новой звезды.Как пишет Times, случится это в результате столкновения двух других звезд. Согласно данным исследования американского астронома Ларри Молнара, новое небесное тело появилось в результате столкновения звезд еще в третьем веке нашей эры, однако свет от вспышки добирался до Земли около 1 800 лет.Новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя. Вспышка может оказаться настолько сильной, что станет на несколько дней одним из самых ярких объектов на ночном небе.Молнар считает, что жители Земли смогут наблюдать за событием в 2022 году, хотя расчетами предусмотрена погрешность в несколько лет.