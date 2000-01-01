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Ученые со всего мира заявляют о неминуемой катастрофе 06.11 07:38   MIGnews.com

Ученые со всего мира заявляют о неминуемой катастрофе

Одиннадцать тысяч ученых из 153 стран заявили о чрезвычайной климатической ситуации и предупредили, что, если не произойдут глобальные изменения в нашем образе жизни, это приведет к неминуемой катастрофе.

"Несмотря на продолжающиеся 40 лет глобальные переговоры, человечество продолжает вести бизнес как обычно и не в состоянии справиться с этим кризисом", - заявил в письме профессор экологии Орегонского Университета Уильям Риппл.

Исследователи утверждают, что у них есть моральное обязательство "четко предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе" и отмечают, что "планета Земля сталкивается с климатической чрезвычайной ситуацией". Об этом сообщает издание Independent.

По словам ученых, несмотря на ряд оказывающих положительное влияние на климат факторов, таких как снижение рождаемости и рост использования возобновляемых источников энергии, большинство показателей говорят о том, что люди быстро движутся в неправильном направлении.

К негативным последствиям приводит рост потребления мяса, увеличение количества авиаперелетов, вырубка лесов, а также увеличение объемов глобальных выбросов углекислого газа.

Особое внимание в письме уделено шести основным задачам, к которым относятся: замена ископаемого топлива; сокращение использования таких вредных веществ, как метан и сажа; восстановление и защита экосистем; сокращение потребления мяса; преобразование глобальной экономики в модель, при которой снижено потребление углерода, а также стабилизация роста населения.


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