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Facebook нашла способ борьбы с ботами | Фото:06.11 17:50   MIGnews.com

Facebook нашла способ борьбы с ботами

Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции распознавания лиц, введение которой в функционал соцсети позволит ее администрации эффективнее выявлять так называемых "ботов" и бороться с ними.

Нововведение обнаружила известный исследователь приложений Джейн Вонг, сообщают американские СМИ.

По ее словам, функция требует от пользователей сделать видеоселфи и повернуть голову в разные стороны.



По утверждению разработчиков, никто, кроме них, не увидит видеоселфи юзера, которое само собой удалится спустя 30 дней после подтверждения личности. Когда именно функция станет общедоступна, пока неизвестно.


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