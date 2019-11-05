06.11 17:50 MIGnews.com

Facebook нашла способ борьбы с ботами

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции распознавания лиц, введение которой в функционал соцсети позволит ее администрации эффективнее выявлять так называемых "ботов" и бороться с ними.Нововведение обнаружила известный исследователь приложений Джейн Вонг, сообщают американские СМИ.По ее словам, функция требует от пользователей сделать видеоселфи и повернуть голову в разные стороны.По утверждению разработчиков, никто, кроме них, не увидит видеоселфи юзера, которое само собой удалится спустя 30 дней после подтверждения личности. Когда именно функция станет общедоступна, пока неизвестно.