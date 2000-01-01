В Израиле пройдёт международная конференция рекламы
Для бизнесмена, независимо от того, идет ли речь о стартапе или зрелой компании, вопрос не в том, участвовать или нет в мире интернет-рынков, но в том, какое место на них занять. В сегодняшнем мире все - работа клиентами, поставщиками, инвесторами, найм сотрудников происходит посредством дигитальных медиа, и управление ими превратилось в часть рутины любого серьезного предпринимателя.
Очевидно, что индустрия интернет-маркетинга существовала в Израиле уже в 1997 году, хотя может быть в эту эпоху хай-тек древности она так еще и не называлась. Но Итай Паз уже тогда был в бизнесе и работал в сфере интернет-маркетинга. С тех пор очень многое пришло онлайн, и сегодняшний дигитальный мир более не является нишей, но превратился в гигантскую индустрию, которая стала частью каждого из нас - и в качестве потребителей, и в качестве производителей и поставщиков. Тель-Авив и Израиль давно являются хабом международного интернет-маркетинга, но, несмотря на это, до последнего времени, в стране не проходили международные конференции, определявшие себя в качестве конференций интернет-маркетинга
Сегодня Итай Паз организует международную конференцию DMI Expo, которая дважды в год проходит в Израиле. Паз говорит: “Каждый год я посещаю 8-10 конференций за границей, с тем, чтобы встречаться с коллегами создавать и поддерживать с ними личные отношения. Сегодня у меня есть и собственная конференция - и люди приезжают на нее и ко мне, я осуществляю мое видение”.
В добрый час и в Израиле сегодня проходит международная конференция интернет-маркетинга, занимающаяся горячими международными темами: Amazon, маркетинговые тексты, ecommerce, affiliate marketing, SEO, payment solutions, traffic, facebook, banners и так далее.
Для Итая Паза важно отметить: “Конференция DMI Expo организуется не организаторами конференций, но профессионалами интернет-маркетинга - такими как я. Это идет от всего сердца - Bottom Up и не Top Down. Мы устраиваем для вас лучшую в мире конференцию - с точки зрения содержания, выставок и публики”. И не в последнюю очередь это отражается в качестве завтраков и ланчей. которое было отмечено гостями первой такой конференции, состоявшейся в июле этого года.
DMI Expo работает по принципу affiliate conference. Ее команда живет, дышит и практикует на протяжении более 21 года.
С 2008 года команда посвятила себя организации развлекательных, сетевых и образовательных событий для международного интернет-маркетинга. На настоящий момент она провела более 65 успешных выставок и конференций.