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Китай запустит поезда, разгоняющиеся до скорости самолета | Фото:07.10 06:04   MIGnews.com

Китай запустит поезда, разгоняющиеся до скорости самолета

В Китае разрабатывается поезд, который будет способен набирать скорость в 1000 км/ч - до скоростей самолетов. Ожидается, что современный суперскоростной поезд на воздушной подушке появится в стране в 2020 году.

Инженеры China Railway Group ускорят движение поезда в три раза с помощью магнитной левитации — с нынешних 350 км/ч до 600–1000 км/ч, сообщает Changjiang Daily. Состав будет находится внутри вакуумной трубки, которая расположиться в провинции Хубэй. Произойдет это в начале следующего года. Размер участка будет составлять 200 км.

В 2002 году немецкие инженеры построили в Китае первый испытательный участок и с этого момента в стране открылось свыше 30 000 км сверхскоростных железных дорог.


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