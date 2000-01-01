07.10 02:48 MIGnews.com

НАСА могло отменить женскую миссию из-за размера скафандра

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Первый выход в открытый космос для команды, состоящей полностью из женщин, возобновился после неловкой паузы в подготовке. Две женщины из Международной космической станции совершат выход в открытый космос в этот месяц, объявило НАСА.Кристина Кох и Джессика Меир реализуют миссию 21 октября.Кох должна была выйти в открытый космос с Энн Макклейн 29 марта, но НАСА отказалось от плана, не успев сделать второй скафандр среднего размера. Заместитель главного астронавта НАСА Меган Макартур говорит, что выход в космос женщины станет вехой, которую стоит отметить.