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НАСА могло отменить женскую миссию из-за размера скафандра | Фото:07.10 02:48   MIGnews.com

НАСА могло отменить женскую миссию из-за размера скафандра

Первый выход в открытый космос для команды, состоящей полностью из женщин, возобновился после неловкой паузы в подготовке. Две женщины из Международной космической станции совершат выход в открытый космос в этот месяц, объявило НАСА.

Кристина Кох и Джессика Меир реализуют миссию 21 октября.

Кох должна была выйти в открытый космос с Энн Макклейн 29 марта, но НАСА отказалось от плана, не успев сделать второй скафандр среднего размера. Заместитель главного астронавта НАСА Меган Макартур говорит, что выход в космос женщины станет вехой, которую стоит отметить.


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