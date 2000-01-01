Индия не запустит луноход вовремя

Индия перенесла запуск своего первого лунохода с октября 2018 года на январь 2019 года. В спутниковом центре Индийской организации космических исследований заявили, что запуск откладывается из-за неких технических проблем.
Для запуска миссии Chandrayaan-2 будет использована ракета-носитель среднего класса GSLV Mk.III, а не GSLV Mk.II.
NDTV уточняет, что станция будет изучать Луну с орбиты, а небольшой автоматический луноход совершит мягкую посадку на поверхность Луны и проработает на ней две-три недели.
Индия рассчитывает стать 4-й страной, однако у нее есть серьезный конкурент - Израиль, который обещает посадить свой луноход 13 февраля 2019 года.