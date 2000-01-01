06.07 17:05 MIGnews.com

Популярными VPN-сервисами владеют Китайские фирмы

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Почти треть (30%) ведущих мировых провайдеров виртуальных частных сетей (VPN) тайно принадлежат шести китайским компаниям, согласно исследованию исследовательской фирмы VPNpro.Исследование показывает, что топ-97 VPN управляются только 23 материнскими компаниями, многие из которых базируются в странах со слабой законодательной почвой и законами о конфиденциальности.Шесть из этих компаний базируются в Китае и в совокупности предлагают 29 услуг VPN, но во многих случаях информация о материнской компании скрыта от потребителей и найти что-либо по данному вопросу составляет трудности.Исследователи из VPNpro собрали информацию о собственности через списки компаний, данные геолокации, резюме сотрудников и другую документацию. Это исследование показало, что большинство топовых сервисов виртуальных сетей базируются в Китае, в котором закон о конфиденциальности довольно слаб и вся информация пользователей может спокойно использоваться в корыстных целях или же быть продана кому-либо."Многие пользователи VPN были бы шокированы, узнав, что данные, хранящиеся на них, могут быть юридически запрошены правительствами таких стран, как Китай и Пакистан", - комментируют исследователи VPNpro.