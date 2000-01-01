06.07 22:18 MIGnews.com
Армия США вооружена уникальными карманными БПЛА
Согласно заявлению армии США, американские военнослужащие будут использовать миниатюрные беспилотные летательные аппараты для ведения аэросъемки, благодаря которым будет обеспечен беспрерывный видеопоток, что может спасти их жизни в боевой ситуации.
Об этом в субботу, 6 июля пишет
Stars and Stripes
.
Разработчиком самого миниатюрного в мире военного беспилотника является норвежская компания Prox Dynamics.
По данным источников, американские военнослужащие уже испытывали аппарат Black Hornet Personal Reconnaissance System с 2014 года в специальных операциях на территории Афганистана.
Дрон длиной 15 сантиментов, а весом - 33 грамма, может находиться в воздухе до 30 минут.
Кроме того, новинка стоимостью 20 тысяч долларов,оснащена GPS-датчиком, а канал связи с оператором шифруется.
Как рассказал пресс-секретарь 82-й воздушно-десантной дивизии США, первый батальон бригады начнет использовать карманные беспилотники во время дислокации в Афганистане в июле этого года.
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