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YouTube удалит публикации, отрицающие Холокост | Фото:06.06 21:15   MIGnews.com

YouTube удалит публикации, отрицающие Холокост

В среду YouTube объявил, что удалит материал, который отрицает Холокост или прославляет нацизм, пишет The Times of Israel.

Компания заявила, что этот шаг знаменует собой новый этап в борьбе с ненавистническими высказываниями.

В 2017 году платформа обмена видео Google заняла более жесткую позицию по отношению к контенту сторонников белого превосходства, ограничивая обмен, рекомендации и комментирование клипов. Эта политика, по мнению компании, сократила количество просмотров таких видеофайлов в среднем на 80%.

Этот последний этап направлен на запрещение видео, в которых утверждается, что "определенная группа имеет превосходство, чтобы оправдать дискриминацию, сегрегацию или исключение на основе таких качеств, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана". Последнее относится к статусам лиц, прошедших действительную службу в армии.


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