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Amazon представила новый почтовый дрон | Фото:07.06 04:19   MIGnews.com

Amazon представила новый почтовый дрон


Компания Amazon представила новый дрон, который будет самостоятельно доставлять небольшие посылки в любую точку.

Об этом в четверг, 6 июня сообщает The Globe and Mail.

Специально разработанный искусственный интеллект поможет новой технологии распознавать и облетать любые препятствия, даже провода и белые нитки.

Специалисты технологического гиганта смогли изобрести такой уникальный аппарат после виртуального тестирования более 50 тысяч версий системы.

Ноу-хау оснащено отделением для перевозки грузов и имеет шестиугольное покрытие, которое действует как крылья, а также защитную сетку для ротора.

Кроме того, аппарат, который размером больше стандартного квадрокоптера, работает бесшумно.

Новинка под названием Prime Air была представлена в среду на конференции по искусственному интеллекту в Лас-Вегасе.

Пока компания не публикует информацию о том, сколько дронов у нее имеется в наличии.

Как рассказал генеральный директор Amazon Джефф Уилк, беспилотники смогут доставлять посылки весом не более полутора килограмм на расстояние до 25 километров менее чем за 30 минут.


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