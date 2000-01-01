07.06 04:19 MIGnews.com
Amazon представила новый почтовый дрон
Компания Amazon представила новый дрон, который будет самостоятельно доставлять небольшие посылки в любую точку.
Об этом в четверг, 6 июня сообщает The Globe and Mail
.
Специально разработанный искусственный интеллект поможет новой технологии распознавать и облетать любые препятствия, даже провода и белые нитки.
Специалисты технологического гиганта смогли изобрести такой уникальный аппарат после виртуального тестирования более 50 тысяч версий системы.
Ноу-хау оснащено отделением для перевозки грузов и имеет шестиугольное покрытие, которое действует как крылья, а также защитную сетку для ротора.
Кроме того, аппарат, который размером больше стандартного квадрокоптера, работает бесшумно.
Новинка под названием Prime Air была представлена в среду на конференции по искусственному интеллекту в Лас-Вегасе.
Пока компания не публикует информацию о том, сколько дронов у нее имеется в наличии.
Как рассказал генеральный директор Amazon Джефф Уилк, беспилотники смогут доставлять посылки весом не более полутора килограмм на расстояние до 25 километров менее чем за 30 минут.
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