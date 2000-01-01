06.06 12:40 MIGnews.com

В будущих боях израильских солдат будут сопровождать роботы

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Компания General Robotics выпустила тактического робота DOGO и Pitbull – дистанционное оружие, которое может быть установлено на беспилотном транспортном средстве – таком, как беспилотный наземный транспорт Gahat.В среду компания по производству роботов Gahat продемонстрировала несколько своих моделей роботов на ISDEF – крупнейшей израильской выставке национальной безопасности и гражданской обороны.На первый взгляд роботы Gahat выглядят как обычные вездеходы: колесная база изготовлена канадской компанией Argo ATV. Представлено две модели роботов: четырехколесный и восьмиколесный. На одной модели установлен 7,62-миллиметровый пулемет – часть системы Pitbull General Robotics. На другой – просто плоская поверхность.Шарон де Бир, генеральный директор Gahat, показал видеоролик о том, как беспилотные автомобили могут выполнять самые разные задачи. Например, квадроциклы-амфибии могут пересекать реки и помогать в операциях по поиску и спасению.Также гендиректор рассказал, что демонстрируемые беспилотные автомобили могут нести оборудование весом от 450 кг до 1,3 тонны. При его помощи можно перевозить боеприпасы, еду, а также раненых. Роботы могут превратиться в “воинов” – стрелять и выполнять разведывательные функции.Один вид роботов – дизельный, в двух других транспортных средствах используются аккумуляторы. Gahat говорит, что его беспилотными аппаратами можно управлять при помощи спутника. Роботы уже работают, помогая пожарным, но через несколько лет они могут быть использованы военными.