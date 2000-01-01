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Мертвецов собрались воскрешать с помощью столовых клеток | Фото: Thinkstock06.06 11:35   MIGnews.com

Мертвецов собрались воскрешать с помощью стволовых клеток

Компания Bioquark готова приступить к опытам по воскрешению мозга умерших людей с помощью стволовых клеток. К эксперименту ученые собираются приступить уже в этом году, согласно информации портала STAT.

Для исследования специалисты планируют использовать тела 20 челок. Сперва подопытным введут инъекцию столовых клеток. После этого ученые введут специальную белковую смесь прямо в спинной мозг, поскольку это должно будет спровоцировать рост новых нейронов.

Затем на протяжении двух недель специалисты будут проводить лазерную терапию, благодаря которой нейроны должны будут образовать связи.
Все это время будет вестись наблюдение за происходящими изменениями в мозге, которые будут фиксироваться учеными.

Пока что исследование вызывает у сторонних специалистов больше вопросов, чем ответов.

Например, непонятно, что сотрудники Bioquark будут делать, если какую-либо деятельность мозга удастся восстановить. В то время, когда участники эксперимента мертвы, как они могут дать согласие на проведение опытов?

Сомнительной ученым кажется не только этическая, но и практическая сторона эксперимента. К примеру, стимуляция срединного нерва, которую собираются использовать в исследовании, показывала довольно ограниченные результаты при лечении пациентов, находящихся в коме.

При этом нет никаких данных, доказывающих способность возобновить работу мозга покойного. В свою очередь Bioquark настроены оптимистично и считают, что у них есть неплохие шансы на успех.
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