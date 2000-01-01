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Twitter продолжает борьбу с пропагандой терроризма | Фото:07.04 15:13   MIGnews.com

Twitter продолжает борьбу с пропагандой терроризма

Отвечая на обвинения в недостаточности применяемых мер по противодействию терроризму, представители Twitter сообщили о блокировке около миллиона аккаунтов за пропаганду терроризма, начиная с 2015 года, передает в субботу, 7 апреля The Times of Israel.

Согласно обнародованому докладу популярной сети, только в период с июля 2017 года ресурс заблокировал 274 460 учетных записей "за нарушения, связанные с пропагандой терроризма".

В заявлении администрации ресурса говорится, что она имеет возможность наблюдать результаты своей работы, благодаря которым Twitter превращается в явно неподходящее место для распространения пропаганды терроризма.

Однако издание отмечает, что Twitter выражает обеспокоенность по поводу того, что в некоторых странах этот ресурс и другие социально ориентированные платформы пытаются использовать для ограничения свободы слова в интерактивном пространстве.
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