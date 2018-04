07.04 08:11 MIGnews.com

Facebook "слил" данные миллионов граждан ЕС

Компания Facebook признала, что она могла "ошибочно передать" персональные данные до 2,7 миллионов граждан Евросоюза, - сообщили сегодня в ЕС, добавив, что Facebook придется ответить еще на некоторые вопросы.Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel По данным издания, такие цифры были получены в ответ на запрос, который ЕС послал техническому гиганту на прошлой неделе.По словам спикера ЕС Кристиана Виганда, Facebook подтвердил, что в общем и целом данные до 2,7 миллионов человек в Евросоюзе могли быть ошибочно переданы Cambridge Analytica."Мы изучим письмо от Facebook на наличие других деталей, но сейчас уже ясно, что нам потребуется провести беседы с компанией", - подчеркнул Виганд.Издание отмечает, что на следующей неделе комиссар юстиции ЕС Вера Журова пообщается с главным операционным директором компании Шерилом Сандбергом.Напомним, что скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.