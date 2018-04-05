Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Управлять новым iPhone можно будет, не касаясь дисплея | Фото:07.04 05:28   MIGnews.com

Управлять новым iPhone можно будет, не касаясь дисплея

Пытаясь постоянно радовать своих клиентов технологическими новинками, корпорация Apple начала работать над смартфоном, для управления которым пользователю даже не придется прикасаться к дисплею.

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает Bloomberg, передает Газета.ру.

По данным издания, технология бесконтактного управления смартфоном может стать доступной примерно через два года. Предполагается, что при бесконтактном управлении будет учитываться расстояние между пальцем пользователя и дисплеем смартфона.

Издание отмечает, что уже при создании модели iPhone X корпорация Apple уделила особое внимание опции управления и предусмотрела функцию 3D Touch, которая различает разные нажатия, а не просто реагирует на контакт пальца с дисплеем.

Отметим, что такая функция была бы очень полезной в дополненной реальности, в которую Apple в последние несколько лет инвестирует значительные денежные средства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:33
Роскомнадзор уже в суде требует блокировку Telegram
03:34
Брэд Питт встречается с симпатичной израильтянкой
02:14
ЕС расширил санкционный список против КНДР
01:27
В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами
00:41
РФ получит гуманитарку от Монголии
23:14
Антарктика принесла первые плоды: редиска, салат, огурцы
22:19
В Сиднее будут штрафовать за велосипед у здания Оперы
21:31
Британия не пустит в страну родственницу Скрипаля
21:24
Саудовская Аравия назвала условия сотрудничества с Израилем
20:32
Экс-директор ШАБАКа призывает не слушать речь Нетаниягу
19:55
Катарские женщины смогут служить в армии
19:37
ХАМАС: мы сделаем все, чтобы запугать Израиль
19:15
Нетаниягу примет участие в церемонии на горе Герцля
18:58
Конора Макгрегора будут судить за нападение на автобус UFC
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus