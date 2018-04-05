Управлять новым iPhone можно будет, не касаясь дисплея

По данным издания, технология бесконтактного управления смартфоном может стать доступной примерно через два года. Предполагается, что при бесконтактном управлении будет учитываться расстояние между пальцем пользователя и дисплеем смартфона.
Издание отмечает, что уже при создании модели iPhone X корпорация Apple уделила особое внимание опции управления и предусмотрела функцию 3D Touch, которая различает разные нажатия, а не просто реагирует на контакт пальца с дисплеем.
Отметим, что такая функция была бы очень полезной в дополненной реальности, в которую Apple в последние несколько лет инвестирует значительные денежные средства.