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Антарктика принесла первые плоды: редиска, салат, огурцы 06.04 23:14   MIGnews.com

Антарктика принесла первые плоды: редиска, салат, огурцы

На немецкой антарктической станции Ноймайер III ученые получили урожай овощей, которые были выращены в теплице без естественной почвы, дневного света и агрохимикатов.

На станции созрели 3,6 килограмм зеленого салата, 18 огурцов и 70 редисок. В это время снаружи были морозы от −20 и ниже, пишет Associated Press.

Это первый такой опыт. Исследования координирует Германский центр авиации и космонавтики. Опыт выращивания съедобных растений в экстремальных условиях Антарктиды может быть в дальнейшем применен в будущих поселениях на Луне или Марсе, на межпланетных космических кораблях.

Ранее, на борту МКС вырастили "космоогород". Для выращивания овощей используется установка Veggie, которую доставили на станцию весной 2014 года. Она дает возможность растениям расти в условиях микрогравитации при искусственном освещении.
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