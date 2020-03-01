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Опубликованы снимки самой секретной в мире подлодки 06.03 23:03   MIGnews.com

Опубликованы снимки самой секретной в мире подлодки

Появились фотографии подводной лодки типа Delfin - единственной кубинской субмарины, считающейся одной из самых секретных военных разработок этого типа.

Как отмечает Forbes, эта подлодка ранее попадала в объективы всего пару раз, притом изображение было нечетким. За последние 15 лет были сделаны только два размытых фото и несколько спутниковых снимков, добавляет издание.

В настоящее время кубинский флот, насколько известно, эксплуатирует переработанную старую советскую технику. Delfin, как считается, тоже был собран подобным образом.



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