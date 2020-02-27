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Учёные зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной 07.03 05:33   MIGnews.com

Учёные зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

Учёные зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва

Взрыв произошёл на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли, в районе сверхмассивной чёрной дыры и сверхскопления Змееносца, утверждает международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR).

Выброс энергии побил предыдущий рекорд в пять раз. Причина выброса энергии пока неизвестна. Ранее, несколько лет назад, учёные заметили удивительную аномалию в сверхскоплении Змееносца: в центральной части сверхскопления было заметно что-то похожее на отверстие.




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