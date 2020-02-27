07.03 05:33 MIGnews.com

Учёные зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

New!! The biggest explosion seen in the universe has been found. This 🌟record-breaking🌟, gargantuan eruption came from a black hole in a distant galaxy cluster hundreds of millions of light years away. pic.twitter.com/5vsXGvaLBl — Kim Kowal Arcand (@kimberlykowal) February 27, 2020

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Учёные зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрываВзрыв произошёл на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли, в районе сверхмассивной чёрной дыры и сверхскопления Змееносца, утверждает международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR).Выброс энергии побил предыдущий рекорд в пять раз. Причина выброса энергии пока неизвестна. Ранее, несколько лет назад, учёные заметили удивительную аномалию в сверхскоплении Змееносца: в центральной части сверхскопления было заметно что-то похожее на отверстие.