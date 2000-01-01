На смартфонах Apple будет больше рекламы

Apple разрешит разработчикам приложений рассылать рекламные объявления посредством пуш-уведомлений.
Компания Apple обновила условия пользовательского соглашения App Store - изменения коснулись довольно строгой в прошлом политики, касающейся ограничений содержимого уведомлений. Раньше разработчикам запрещалось использование оповещений для рассылки рекламы и продвижения своих продуктов. Однако теперь пользователи будут получать рекламные сообщения в уведомлениях, если дадут на это согласие. Об этом пишет The Verge.
Изменения происходят на фоне нескольких спорных решений со стороны Apple: ранее компания отправляла пользователям уведомления, которые были похожи на рекламу, что повлекло за собой обвинения в превышении полномочий, так как другие приложения за подобные действия блокировались.