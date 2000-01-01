07.03 01:29 MIGnews.com

Ученые назвали опасные последствия от соли

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Употребление большого количества соли может быть опасно для жизни для людей с гипертензией. Такие выводы сделали ученые Имперского колледжа Лондона в Великобритании и Северо-Западного университета в США, сообщает MedicalXpress.Сообщается, что данные умозаключения исследователи сделали в результате анализа рационов питания более четырёх тысяч человек в возрасте от 40 до 50 лет, участвовавших в исследовании INTERMAP, проводившееся в конце 90-ых. У добровольцев отслеживали показатели здоровья, включая концентрацию ионов калия и натрия в образцах мочи, а также вес и артериальное давление.В итоге кропотливой работы, им удалось выяснить, что каждый дополнительные семь граммов хлорида натрия увеличивают систолическое артериальное давление на 3,7 миллиметра ртутного столба. При этом такие показатели будут постоянными и не стабилизируются даже после приема продуктов с высоким содержанием калия и других веществ, полезных для сердечно сосудистой системы.Поэтому врачи рекомендуют в день принимать не более шести граммов соли.