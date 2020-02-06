07.02 07:30 MIGnews.com
Видео: испытание лазерной системы перехвата
Полиция Израиля успешно провела первое испытание лазерной систему "Лахав Ор" (Клинок света), разработанной для перехвата ракет.
Устройство создали частная компания Оptidefense, ученые Университета Бен Гуриона и Центр по разработке вооружений министерства обороны по заказу МАГАВ, передает "Аруц Шева
".
Система смогла успешно перехватить 90% воздушных шаров со взрывчаткой или зажигательными смесями, запущенных террористами Газы в направлении Израиля.
"Лахав Ор" может отслеживать угрозы как днем, так и ночью, а цель уничтожить при помощи лазерного луча. Устройство оснащено системой обнаружения целей SupervisIR, разработанной Elbit Systems.
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