Вспышка коронавируса: медики подметили странный нюанс

Смертельный коронавирус 2019-ncov из Уханя массово косит взрослых, но почти не передается детям.
На такой нюанс обратила внимание группа исследователей из китайских центров по контролю и профилактике заболеваний, представив отчет в журнале New England Journal of Medicine.
"Из всего, что мы видели, по непонятным для нас причинам кажется, что вирус в первую очередь влияет на взрослых. Правда, большинство отчетов были переданы из больниц для взрослых, а не из педиатрических отделений, поэтому, вероятно, у нас пока нет всех данных", – рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям в Йельской школе медицины Ричард Мартинелло.
По словам медиков, низкий уровень заболеваемости среди детей является хорошим знаком, поскольку малыши хуже придерживаются правил гигиены, чем взрослые.
"Если мы сможем защитить детей – это хорошо не только для них, но и для населения в целом. Если вирус проникнет в детскую среду, это может усилить вспышку", – заявил эпидемиолог и профессор педиатрии в Университете Джона Хопкинса Аарон Милстоун.
Ученые ранее уже замечали, что нынешний коронавирус имеет поразительные сходства с атипичной пневмонией (SARS), которая убила 774 человека в 2002-2003 годах. Тогда тоже было зафиксировано мало случаев заражения среди детей – 80 подтвержденных и 55 предполагаемых случаев. При чем симптомы у малышей были намного слабее, чем у взрослых.
Эксперты представили два возможных объяснения влияния заразы: либо дети меньше подвержены воздействию вируса, либо их организм более эффективно борется.